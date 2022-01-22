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Корабль "Владимир Емельянов" и буксир "Сергей Балк" проходят проливы Босфор и Дарданеллы

Отряд кораблей войдет в состав сил постоянной группировки ВМФ России в дальней морской зоне

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" и спасательное буксирное судно "Сергей Балк" Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы, в ходе планового перехода в Средиземное море экипажи кораблей отработают задачи по прямому назначению, сообщили в субботу в пресс-службе Черноморского флота.

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Черноморский флот России

"Корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" и спасательное буксирное судно "Сергей Балк" Черноморского флота осуществляют прохождение проливов Босфор и Дарданеллы. В ходе планового перехода из Севастополя в Средиземное море экипажи "Владимира Емельянова" и "Сергея Балка" отработают задачи по прямому предназначению, проведут корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне на переходе морем", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили в пресс-службе флота, отряд кораблей в соответствии с планом ротации корабельных сил войдет в состав сил постоянной группировки ВМФ России в дальней морской зоне.

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