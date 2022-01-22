Трое сирийских военных получили ранения в результате обстрелов боевиков

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Трое сирийских военнослужащих получили ранения за прошедшие сутки в результате трех обстрелов боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщил в субботу на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - два обстрела", - сказал он. В результате обстрелов ранения получили трое сирийских военных.

По словам Журавлева, в провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Басратун, ранен один сирийский военный. В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, который велся террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, получил ранения один сирийский военнослужащий. Также в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Халлуба по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эль-Фататуат, ранен сирийский военный.