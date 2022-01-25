Отключение электричества в Киргизии не повлияло на боеготовность военной базы России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Подразделения российской военной базы Кант, дислоцированной в Киргизии, несут службу в штатном режиме, несмотря на отключение электричества в Бишкеке и других городах страны. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

25 января произошло отключение электроэнергии в Киргизии, Казахстане и Узбекистане.

"Отключение электроэнергии в Киргизской Республике не повлияло на боеготовность военных объектов ЦВО. Подразделения военной базы несут службу в штатном режиме, нарушений в системе боевого управления не отмечено", - говорится в сообщении.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности. На вооружении авиабазы базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.