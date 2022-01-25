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Кризис в Сирии

В Минобороны России сообщили, что сирийский военный ранен в результате обстрела боевиков

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев уточнил, что снайперский обстрел был произведен террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Аджель

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сирийский военнослужащий получил ранение в результате снайперского обстрела боевиков в провинции Алеппо. Об этом сообщил во вторник на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

"В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Аджель, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

 

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

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