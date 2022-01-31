Российские корабли и авиация отработали противолодочные задачи в Норвежском море

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота отработал противолодочные учения в Норвежском море. Моряки осуществляли поиск подводной лодки условного противника с помощью гидролокационных комплексов, а также по информации от летчиков, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.

О боевых кораблях и подлодках межвидового стратегического объединения ВС РФ на арктическом направлении

Северный флот России О боевых кораблях и подлодках межвидового стратегического объединения ВС РФ на арктическом направлении

"В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота отработал противолодочные задачи в Норвежском море. Экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал флота Касатонов" с использованием противолодочного вертолета осуществили поиск подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики модернизированного противолодочного вертолета Ка-27М, взлетев с борта фрегата "Адмирал флота Касатонов", выполнили комплекс мероприятий по поиску подводных лодок с использованием штатного радиотехнического оборудования и бортовой гидроакустической станции.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.