"Калашников" выпустил крупную партию автоматов для заказчика из АТР

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" выпустила крупную партию автоматов для инозаказчика из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе "Калашникова".

"Крупная партия автоматов была произведена в ускоренном режиме на площадке АО "Концерн Калашников" в интересах иностранного заказчика из стран АТР по контракту, заключенному АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех")", - проинформировали в ГК.

Как отметили в пресс-службе, в 2021 году группа компаний увеличила выпуск экспортной продукции военного назначения более чем на 70% по сравнению с 2020 годом. "Среди основных поставляемых на экспорт наименований нашей продукции: автоматы сотой и двухсотой серий, автоматы серии "Ратник", различные виды высокоточного вооружения", - сообщили в "Калашникове".

Военная и гражданская продукция под брендом "Калашников" поставляется в общей сложности в 27 стран мира, отметил генеральный директор ГК "Калашников" Владимир Лепин. "Инозаказчики традиционно высоко оценивают ее надежность и технические характеристики. Положительная динамика экспорта военной продукции, несмотря на непростые условия, в которых нам приходится работать, имею в виду и пандемию, и санкции, - яркое тому подтверждение", - привели в пресс-службе слова Лепина.

ГК "Калашников" является крупнейшим российским производителем стрелкового оружия.