Шойгу обсудит на совещании в Минобороны ситуацию со сроками сдачи спутников для армии

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на селекторном совещании, которое во вторник проходит в российском военном ведомстве, будут рассмотрены меры по исправлению ситуации со сроками сдачи космических аппаратов, которые промышленность производит в интересах российской армии.

"Вначале обсудим поставку в войска спутников картографирования и дистанционного зондирования Земли "Барс-М". Модернизацией и изготовлением изделий "Барс-М" в интересах вооруженных сил занимается Ракетно-космический центр "Прогресс". Сегодня мы рассмотрим проблемы по срокам сдачи космических аппаратов, а также меры по исправлению ситуации", - сказал Шойгу, открывая совещание.

Ранее сообщалось, что спутник "Барс-М" оснащен стереоскопическими камерами, которые позволяют делать снимки высокого разрешения. По ним можно восстановить рельеф земли с перепадами высот. Точная картографическая съемка нужна для создания цифровых карт, предназначенных для загрузки в системы наведения крылатых и баллистических ракет.