Мантуров ознакомился с ходом строительства новейших ракетоносцев Ту-160М

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Казанский авиационный завод, где ознакомился с ходом работ по программе возобновления производства модернизированных ракетоносцев Ту-160М. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Министру показали первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М, который 12 января 2022 года совершил первый полет", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что самолет сохраняет внешний облик, но создается на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий. В новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование.

В ОАК напомнили, что программа воспроизводства самолетов Ту-160М была развернута по решению президента РФ. Для реализации данной программы был восстановлен уникальный технологический цикл изготовления стратегических ракетоносцев на современной производственной базе.

Как отмечается, установка электронно-лучевой сварки Казанского авиационного завода на сегодняшний день является самой большой и мощной в мире. В рамках выполнения программы по государственному контракту между Минпромторгом РФ и ПАО "Туполев" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на самолет Ту-160М. На авиазаводе была развернута масштабная программа техперевооружения и реконструкции производственных мощностей, летно-испытательной базы, значительная часть коллектива прошла дополнительную подготовку.

Ту-160 - самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла.