Отряд кораблей Северного флота вошел в Средиземное море

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Три корабля Северного флота вошли в Средиземное море. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба флота.

"Отряд кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал Касатонов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Средиземное море через Гибралтарский пролив", - указано в сообщении.

По данным пресс-службы, в ближайшее время экипажам кораблей Северного флота предстоит принять участие в межфлотском учении, которое пройдет в акватории Средиземного моря, и отработать взаимодействие с военными моряками Черноморского и Тихоокеанского флотов.

Поход отряда кораблей проходит под флагом командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Игоря Никитина. На первом этапе дальнего похода воины-североморцы приняли участие в масштабном учении с арктической экспедиционной группировкой, которое проходило под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год в январе и феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.