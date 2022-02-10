В зоне доступа. Тропосферная связь как альтернатива спутникам в труднодоступных районах

Одно из главных требований современности — оставаться на связи. Иметь доступ к интернету для возможности работать, учиться и отдыхать. Для жителей крупных городов эта задача в основном решена, а как быть тем, кто живет, работает и учится в отдаленных районах, горных регионах или на Крайнем Севере? Специалисты холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" рассказали ТАСС, как технологии тропосферной связи, до сегодняшнего дня преимущественно используемые для силовых ведомств, помогут обычным людям в самых отдаленных уголках России всегда быть на связи.

В 50-е годы прошлого века в СССР и США проводились работы по использованию тропосферного распространения радиоволн для создания военной аппаратуры связи. Со временем активное развитие спутниковой связи потеснило этот сегмент. Но сегодня специалисты говорят о возвращении тропосферной связи, обладающей большим потенциалом уже не только на военном, но и на гражданском рынке.

"Создание типовой телекоммуникационной инфраструктуры на отдаленных территориях затруднительно. Между тем государство поставило задачу: к 2024 году более 90% домохозяйств должны иметь выход в интернет. Выходом из ситуации могут стать более дешевые нестандартные решения, например с использованием тропосферных станций. Этот вид связи пользуется заслуженным уважением в войсках — за безотказность и надежность. Сейчас мы разворачиваем первые пилотные зоны на базе этой техники. В дальнейшем этот опыт может быть масштабирован на многие регионы России", — говорит заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Александр Назаров.

В пресс-службе холдинга "Росэлектроника" ТАСС сообщили, что уже в 2022 году при поддержке Фонда развития промышленности планируется наладить серийное производство гражданских станций тропосферной связи "Гроза" разработки научно-производственного предприятия (НПП) "Радиосвязь" в Красноярске. Именно оно осуществляет разработку и изготовление наземных станций спутниковой и тропосферной связи, систем и аппаратуры фазовой навигации, угломерных навигационных комплексов и спутниковых систем. По большинству изделий из-за их сложности предприятие является единственным поставщиком продукции.

"Тропосферная связь активно используется в Вооруженных силах РФ, но мы видим большой потенциал у этой технологии на гражданском рынке. Станция тропосферной связи может использоваться для подключения любых объектов и позволяет передавать информацию на высоких скоростях независимо от рельефа местности за счет работы в различных режимах распространения радиоволн", — отметил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко.

В чем интерес к старой технологии?

Как часто бывает, все объясняется экономической эффективностью. Разработчики станций позиционируют тропосферную связь как экономически более выгодную по сравнению со спутниковой или оптоволоконной для труднодоступных районов в горной местности или на Крайнем Севере.