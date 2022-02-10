В зоне доступа. Тропосферная связь как альтернатива спутникам в труднодоступных районах

Одно из главных требований современности — оставаться на связи. Иметь доступ к интернету для возможности работать, учиться и отдыхать. Для жителей крупных городов эта задача в основном решена, а как быть тем, кто живет, работает и учится в отдаленных районах, горных регионах или на Крайнем Севере? Специалисты холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" рассказали ТАСС, как технологии тропосферной связи, до сегодняшнего дня преимущественно используемые для силовых ведомств, помогут обычным людям в самых отдаленных уголках России всегда быть на связи.
В 50-е годы прошлого века в СССР и США проводились работы по использованию тропосферного распространения радиоволн для создания военной аппаратуры связи. Со временем активное развитие спутниковой связи потеснило этот сегмент. Но сегодня специалисты говорят о возвращении тропосферной связи, обладающей большим потенциалом уже не только на военном, но и на гражданском рынке.
"Создание типовой телекоммуникационной инфраструктуры на отдаленных территориях затруднительно. Между тем государство поставило задачу: к 2024 году более 90% домохозяйств должны иметь выход в интернет. Выходом из ситуации могут стать более дешевые нестандартные решения, например с использованием тропосферных станций. Этот вид связи пользуется заслуженным уважением в войсках — за безотказность и надежность. Сейчас мы разворачиваем первые пилотные зоны на базе этой техники. В дальнейшем этот опыт может быть масштабирован на многие регионы России", — говорит заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Александр Назаров.
В пресс-службе холдинга "Росэлектроника" ТАСС сообщили, что уже в 2022 году при поддержке Фонда развития промышленности планируется наладить серийное производство гражданских станций тропосферной связи "Гроза" разработки научно-производственного предприятия (НПП) "Радиосвязь" в Красноярске. Именно оно осуществляет разработку и изготовление наземных станций спутниковой и тропосферной связи, систем и аппаратуры фазовой навигации, угломерных навигационных комплексов и спутниковых систем. По большинству изделий из-за их сложности предприятие является единственным поставщиком продукции.
"Тропосферная связь активно используется в Вооруженных силах РФ, но мы видим большой потенциал у этой технологии на гражданском рынке. Станция тропосферной связи может использоваться для подключения любых объектов и позволяет передавать информацию на высоких скоростях независимо от рельефа местности за счет работы в различных режимах распространения радиоволн", — отметил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко.
В чем интерес к старой технологии?
Как часто бывает, все объясняется экономической эффективностью. Разработчики станций позиционируют тропосферную связь как экономически более выгодную по сравнению со спутниковой или оптоволоконной для труднодоступных районов в горной местности или на Крайнем Севере.
Разработчики отмечают, что тропосферная связь имеет высокую экономическую эффективность по сравнению со спутниковой из-за отсутствия расходов на абонентскую плату за аренду спутникового ресурса. Станция тропосферной связи будет стоить дороже, чем терминал спутниковой, однако за год-два эксплуатации инвестиции в приобретение аппаратуры окупятся, поскольку пользователь не платит за аренду спутникового канала и не несет никаких других дополнительных расходов.
"Умная" станция
Технология тропосферной связи основана на отражении сигнала от тропосферы — нижнего слоя атмосферы (высотой в полярных областях 8–10 км, в умеренных широтах — 10–12 км, на экваторе — 16–18 км). Осуществляется в диапазонах дециметровых и сантиметровых волн.
Для организации тропосферной линии связи требуется минимум две приемо-передающие станции. Так, в состав станции тропосферной связи "Гроза", разработанной НПП "Радиосвязь", входит антенна диаметром 150 см, которая может размещаться на крыше здания, мобильной мачте или треноге, а также высокоскоростной цифровой модем тропосферной связи на основе нейронных сетей.
Современные станции тропосферной связи, такие как "Гроза", могут применяться для организации сотовой связи и доступа в Интернет со скоростью до 25 Мбит/с на расстоянии до 210 км. "На данный момент красноярское НПП "Радиосвязь" ведет работы по усовершенствованию характеристик аппаратуры, в результате которых скорость передачи данных будет достигать 50 Мбит/с", — уточнили в "Росэлектронике".
В холдинге рассказали, что уже был проведен успешный пилотный проект по использованию тропосферных станций. Так, в тестовом режиме было включение базовой станции сети МАКВИЛ (Красноярск) через систему тропосферной связи "Гроза". Для организации связи был использован VPN-канал через сеть оператора мобильной связи и сеть Интернет.
В рамках пилотных испытаний станции "Гроза" специалисты НПП "Радиосвязь" проводят подключение нескольких социальных и инфраструктурных объектов в Красноярском крае, в том числе фельдшерско-акушерского пункта, школы и 50-километрового участка трассы между населенными пунктами.
Кроме того, заявленные технические характеристики и высокую надежность подтвердили проведенные испытания совместно с ПАО "Ростелеком" в Красноярском крае, с "Эл Телком" в Республике Алтай, с АО "Ямалтелеком" в Ямало-Ненецком автономном округе, а также с Минтрансом Республики Бурятия.
К отечественной разработке уже проявили интерес заказчики из стран Европейского союза и СНГ.
Милена Синева