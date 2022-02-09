В Госдуме обсудят присвоение статуса участника боевых действий за выполнение миссий ОДКБ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Госдума обсудит возможность присвоения статуса участника боевых действий военнослужащим, которые выполняли задачи в рамках миссий ОДКБ. Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По его словам, эту тему на прошедшем в среду первом совещании председателей профильных комитетов и комиссий парламентов государств - членов ОДКБ поднял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. "Являются ли участники таких событий, как ввод войск ОДКБ в ту или иную горячую точку, участниками боевых действий? Для этого надо менять национальное законодательство", - сказал Калашников.

"Мы поделились друг с другом [мнениями] о том, что это надо делать, надо разрабатывать, надо совершенствовать [законодательство]", - продолжил он, заметив, что в начале января силы ОДКБ были использованы впервые. "Мы об этом договорились", - заключил он.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ были направлены в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации, принятым 6 января. Миротворческий контингент ОДКБ пробыл в Казахстане, где в начале января прошли массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами и нападениями на представителей власти, до 19 января. По оценке властей республики, этот опыт продемонстрировал жизнеспособность, эффективность организации и ее способность к оперативным действиям.