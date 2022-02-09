"Алмаз-Антей" разработал мобильную версию комплекса по защите от беспилотников ROSC-1

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" разработал мобильную версию радиолокационно-оптического комплекса по защите объектов от беспилотников ROSC-1 и продемонстрировал ее в рамках IX Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2022. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Концерн продемонстрировал модель комплекса, где РЛС с автоматическим подъемником и вся прочая аппаратура встроена в кузов-контейнер, размещенный на шасси типа "Камаз". "Таким образом удалось сделать систему мобильной", - сообщил представитель концерна.

Внутри кузов-контейнера размещено рабочее место оператора радиолокационной станции (РЛС) и радиоэлектронного устройства. Также операторы могут работать дистанционно с удаленных рабочих мест.

Радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности ROSC-1 предназначен для обнаружения и нейтрализации беспилотников, а также может использоваться для обеспечения орнитологической безопасности аэродромов. Дальность воздействия на беспилотники-нарушители не менее 2 км, а радиус обнаружения целей с помощью РЛС составляет не менее 15 км. Обнаружение объектов с помощью тепловизора и камеры возможно на 360 градусов вокруг машины.

Как ранее концерн сообщал, что в связке с комплексом ROSC-1 может применяться и новейший беспилотник-перехватчик БПЛА "Волк-18".

Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2022 проходит в выставочном комплексе "Крокус Экспо" в Москве с 9 по 10 февраля 2022 года.