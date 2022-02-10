В России запатентовали умный парашют с ГЛОНАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" получил патент на умную транспортную парашютную систему, позволяющую благодаря ГЛОНАСС и GPS десантировать грузы в полностью автоматическом режиме с повышенной точностью. В настоящий момент разработка проходит летно-конструкторские испытания, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Ростеха.

"Сегодня мы получили патент на "умную" транспортную парашютную систему. Она предназначена для десантирования с высоты до 8 тыс. м, благодаря системам ГЛОНАСС и GPS при стандартных метеоусловиях погрешность при приземлении не превысит 100 м кругового вероятного отклонения. Кроме того, нами получен патент на универсальную парашютную грузовую обвязку, с помощью которой в случае необходимости полезная нагрузка любой парашютной системы может быть увеличена до 500 кг", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Автоматизированная парашютная система доставки грузов и универсальная парашютная грузовая обвязка разработаны ивановским парашютным заводом "Полет".

"В настоящий момент наша грузовая система проходит летно-конструкторские испытания. Планируется, что до конца 2022 года опытный образец будет передан для проведения испытаний в Государственный летно-испытательный центр Минобороны РФ. Универсальная парашютная грузовая обвязка находится на исследовательских испытаниях, входе которых в том числе будут определены методики ее применения на различных типах летательных аппаратов, имеющихся на вооружении в российской армии", - прокомментировал генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

Автоматизированная система доставки грузов включает в себя десантную платформу, парашют с управляемым куполом типа "крыло", а также оборудование, которое обеспечивает автоматический полет транспортного комплекса и его наведение. С помощью системы грузы весом до 250 кг могут сбрасываться как в режиме наведения по координатам ГЛОНАСС или GPS с помощью цифрового канала связи с наземной аппаратурой управления, так и в режиме ведомого. В этом случае груз следует за "ведущим" парашютистом.