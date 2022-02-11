Российские миротворцы провели учения со стрельбами в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российские миротворцы провели учения со стрельбами из стрелкового оружия и штатного вооружения БТР-82А на полигоне в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"На трассе танкодрома <...> экипажи бронетранспортеров отработали нормативы по вождению, преодолели препятствия на высоких скоростях по пересеченной местности и выполнили упражнения стрельб из штатного вооружения БТР-82А по одиночным и групповым целям", - сказали в ведомстве.

Также военнослужащие российского миротворческого контингента выполнили упражнения по огневой подготовке из стрелкового оружия.

На занятиях было задействовано около 10 единиц боевой и специальной техники.

На двадцати семи наблюдательных постах российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.