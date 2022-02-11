Отряд кораблей ТОФ провел артиллерийские стрельбы на учениях в Охотском море

ТАСС, 11 февраля. Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях в Охотском море провели совместные артиллерийские стрельбы, сообщила в пятницу пресс-служба ТОФ.

"После совместного маневрирования в Охотском море отряд сил ТОФ разделился на тактические группы кораблей и выполнил первый эпизод учебно-боевых упражнений по уничтожению кораблей условного противника из артиллерийских установок. Корабельная ударная группа в составе корветов "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в морском полигоне выполнила совместные артиллерийские стрельбы по группе надводных целей, имитирующих отряд кораблей условного противника", - сообщила пресс-служба.

Тактическая группа в составе фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Гремящий", в свою очередь, провела артиллерийские стрельбы по морским целям, условно выполняющим роль десантного отряда противника. Далее в ходе учений экипажам кораблей предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням, отработав нормативы по отражению средств воздушного нападения условного противника, а также уничтожить макеты плавающих мин в районе с условной минной опасностью.

Пресс-служба уточнила, что в соответствии с планом подготовки вооруженных сил РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.