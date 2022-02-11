В Крыму и на Кубани прошли учения по защите баз ЧФ от диверсантов

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) провели учения в Крыму и на Кубани, в ходе которых отработали защиту пунктов базирования от диверсантов, в том числе с применением современных технических средств, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы ЧФ.

"В Новороссийской и Крымской военно-морских базах Черноморского флота проведено комплексное тактическое учение по противоподводно-диверсионной обороне пунктов базирования кораблей. В рамках учения военнослужащие отразили нападение "диверсионных групп" с морских направлений и со стороны берега. Для обнаружения "диверсантов" задействовались беспилотные летательные аппараты и подводные средства разведки", - сообщили на флоте.

Уточняется, что в ходе учебных мероприятий в условиях, приближенных к реальной боевой обстановке, была проверена эффективность работы системы ППДО военно-морских баз флота. Оценивался уровень подготовки органов военного управления флотских объединений по оперативному решению задач борьбы с диверсионными группами условного противника.

По замыслу учений роль условного противника выполняли военнослужащие из состава отрядов специального назначения противоподводно-диверсионных сил и средств. Всего в тренировке приняли участие более 200 военнослужащих, корабли и суда Черноморского флота, в том числе быстроходные противодиверсионные катера типа "Грачонок" и "Раптор".