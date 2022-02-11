Горные мотострелки ЦВО уничтожили лагерь условного противника в предгорьях Западного Саяна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Туве, уничтожили лагерь противника на учениях в предгорьях Западного Саяна. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"По замыслу учений разведывательными подразделениями в ходе проведения рекогносцировки горных маршрутов с использованием оптико-электронных средств разведки был обнаружен тренировочный лагерь условного противника в труднодоступной горной местности. <...> Основной удар по условному противнику нанесли расчеты 120-миллиметровых самоходных артиллерийских установок САУ 2С23 "Нона-СВК", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что разведывательные подразделения на бронеавтомобилях "Тигр" уничтожили отступающие группы неприятеля из штатного оружия и крупнокалиберных пулеметов "Корд".

В учениях приняли участие около 500 военнослужащих, всего было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.