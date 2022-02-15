Более 10 истребителей МиГ-31 отработают перехват "противника" на учениях в Сибири

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Первый этап учений с высотными истребителями МиГ-31БМ, которые отработают перехват высокоточного оружия "противника", стартовал в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа.

"В ходе первого этапа летный состав истребительного полка отработает оперативный вывод более 10 МиГ-31БМ из-под удара условного противника, совершив групповое перебазирование на оперативный аэродром. В новом позиционном районе летчики истребителей-перехватчиков отработают учебно-боевые задачи по патрулированию воздушного пространства и противодействию высокоточному оружию "противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипажам предстоит обнаружить и уничтожить мишени, имитирующие крылатые, зенитные и авиационные управляемые ракеты, а также боевые комплексы разведки и управления.

В пресс-службе добавили, что первый этап летно-тактических учений завершится в конце недели. Далее экипажи перелетят в Бурятию, где выполнят боевые пуски управляемых авиационных ракет класса "воздух - воздух" по одиночным и групповым целям.

В учениях задействовали около 20 единиц авиационной техники, в том числе истребители-перехватчики МиГ-31БМ, транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Также в учениях принимают участие порядка 800 военнослужащих из числа летного состава, боевых расчетов радиолокационных станций "Небо-М" и "Десна-М", инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

МиГ-31 (по кодификации НАТО - Foxhound) - советский, ныне российский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Первый советский боевой самолет четвертого поколения. Разработан в 1970-х гг. коллективом Отдельного конструкторского бюро завода №155 (ныне - АО "РСК "МиГ" в составе "Объединенной авиастроительной корпорации") под руководством главного конструктора Глеба Лозино-Лозинского.