Корабли и самолеты Северного флота приступили к учениям в Баренцевом море

МУРМАНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Около 20 кораблей и судов обеспечения и более 10 летательных аппаратов армии ВВС и ПВО Северного флота (СФ) приступили к проведению плановых учений в Баренцевом море. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе флота.

"В Баренцевом море разнородные силы Северного флота приступили к проведению плановых учений. В их составе действуют тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", другие боевые корабли, атомные и дизельные подводные лодки и суда обеспечения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе флота отметили, что учения проходят под руководством командующего СФ Александра Моисеева по плану подготовки на 2022 год. В Баренцевом море задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения Северного флота, а также более 10 летательных аппаратов армии ВВС и ПВО.

"В рамках учения планируется отработать мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря и пролету летательных аппаратов над ней", - уточнили представители флота.

Планом учений предусматривается отработка упражнений по поражению корабельных группировок условного противника. Корабли будут выполнять стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского, противолодочного оружия и средств радиоэлектронной борьбы.