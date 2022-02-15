Танкисты ЦВО с ходу разгромили условного противника на ночных учениях в Кузбассе

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Танкисты мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири, атакой с ходу разгромили живую силу и технику условного противника в ходе ночного учения на полигоне Юргинский в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

"По замыслу учения, разведчики при помощи оптико-электронного комплекса наблюдения "Ирония" обнаружили скопление живой силы и военной техники условного противника. Координаты неприятеля оперативно были переданы на командный пункт", - уточнили в ЦВО.

По решению командования для внезапного уничтожения врага было оперативно применено танковое подразделение, которое действовало в ночных условиях. Использовав весь технический потенциал танков Т-72Б3, танкисты на максимально допустимой скорости с ходу атаковали условного противника и уничтожили его огнем из штатного вооружения.

Особое внимание во время учения уделялось максимально быстрому и скрытному передвижению танкового подразделения, а также слаженности действий экипажей во время ночного боя.

В учении задействовали более 300 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.