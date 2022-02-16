Минобороны объявило о начале конкурса для журналистов "Медиа-Ас - 2022"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Восьмой всероссийский фестиваль прессы "Медиа-Ас - 2022" стартовал в России, принять участие в нем смогут журналисты, чьи публикации посвящены работе Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны.

"Конкурс будет проходить в два этапа: окружной - на уровне военных округов, и финальный - в масштабе вооруженных сил. Окружной этап стартует сегодня и продлится до 1 июня 2022 года. Одновременно в четырех военных округах и на Северном флоте компетентное жюри будет отбирать лучшие работы, опубликованные в региональных СМИ", - отметили в ведомстве. Победители окружного этапа смогут принять участие в финальном этапе фестиваля.

Как уточнили в военном ведомстве, победителями конкурса становятся представители СМИ, "которые самоотверженно работают совместно с военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации на передовой, которые вносят положительный вклад в выполнение задач российскими военнослужащими".

Конкурс пройдет в девяти номинациях: "Лучшие кадры" (за лучший новостной репортаж), "Командный голос" (лучшая радиопередача), "Сила слова" (лучший материал в печатных СМИ), "Стиль жизни" (лучший материал в периодических изданиях), "Проект специального назначения" (за комплексный проект - шоу, серия программ и т. п.), "Молния" (за лучшую работу в информагентстве), "Главный калибр" (лучшая фоторабота), "На острие атаки" (лучший материал в региональных СМИ, "Прорыв" (дебют года).