В горах Абхазии начались учения с участием 1,5 тыс. военнослужащих российской базы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 февраля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. военнослужащих российской военной базы в Абхазии приступили к учениям на горном полигоне Цабал. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Стартовало двустороннее ротное тактическое учение с выполнением боевых стрельб с участием более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО. На горном полигоне Цабал военнослужащие мотострелковых подразделений [российской военной] базы совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками отработают ведение оборонительных действий, блокирование и уничтожение "противника" в горно-лесистой местности", - говорится в сообщении.

В рамках учений военнослужащие отработают поиск с помощью беспилотников "Орлан-10" и уничтожение диверсионных групп противника. В маневрах задействовано около 300 единиц техники, в том числе разведывательные машины "Дозор", самоходные артиллерийские установки "Акация" и машины связи на базе БТР-80.