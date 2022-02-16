Корветы Балтийского флота завершили морской поход в Северное море и Атлантику

КАЛИНИНГРАД, 16 февраля. /ТАСС/. Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Стойкий" и "Сообразительный" вернулся в пункт постоянного базирования в Балтийск в Калининградской области после выполнения задач в Балтийском и Северном морях, а также в акватории Атлантического океана, сообщила в среду пресс-служба флота.

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Балтийском море

Балтийский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Балтийском море

"Морской поход, начавшийся 23 января, проходил в рамках постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности", - рассказали в пресс-службе, отметив, что за время плавания корабли оставили за кормой более 5 000 морских миль, моряки отработали десятки корабельных учений и тренировок.

Уточняется, что экипажи корветов "Стойкий" и "Сообразительный" выполнили комплекс мероприятий по пополнению запасов топлива и воды в дрейфе и на ходу, отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника с применением комплексов противолодочного вооружения и противолодочных вертолетов Ка-27.

Также специалистами ракетно-артиллерийских боевых частей были выполнены задачи по нанесению ракетных ударов противокорабельными ракетными комплексами "Уран" по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных ракетных пусков, отработаны задачи артиллерийского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороны кораблей.

Подразделения морских пехотинцев, находящиеся на кораблях отряда, отработали различные антитеррористические сценарии и выполнили стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов по морским мишеням.

"Сегодня в военной гавани Балтийска на пирсе военных моряков, успешно выполнивших боевые задачи, встречали представители командования, родные и близкие моряков-балтийцев. Корабли вернулись из похода технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению", - сказали в пресс-службе.