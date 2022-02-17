Российские и белорусские истребители провели воздушный бой на учениях "Союзная решимость"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Экипажи истребителей ВКС России и ВВС Белоруссии отработали ведение воздушного боя на малых высотах в ходе российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022". Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"В рамках совместного учения "Союзная решимость - 2022" экипажи истребителей Су-35 и Су-30СМ Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Республики Беларусь выполнили задачи ведения ближнего маневренного воздушного боя пара на пару", - сказали в российском военном ведомстве.

В частности, были отработаны оборонительные и наступательные маневры в ограниченном воздушном пространстве, фигуры сложного и высшего пилотажа. Воздушный бой выполнялся на малых высотах от 200 до 1 000 м с использованием сверхманевренных возможностей самолетов.

Совместные учения "Союзная решимость - 2022" проходят с 10 по 20 февраля, отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Практические действия войск проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.