Мотострелки при поддержке артиллерии уничтожили условного противника в горах Абхазии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Мотострелки российской военной базы в Абхазии в ходе двусторонних учений на горном полигоне Цабал при поддержке артиллерии уничтожили силы условного противника. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

В маневрах на полигоне Цабал принимают участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц техники, в том числе разведывательные машины "Дозор", самоходные артиллерийские установки "Акация" и машины связи на базе БТР-82А.

"Военнослужащие выдвинулись в районы выполнения задач по маршрутам, уничтожив на марше диверсионные группы "противника". Затем мотострелковые подразделения совместно с артиллеристами и разведчиками уничтожили "противника" и удержали оборонительные позиции", - говорится в сообщении.

Поддержку мотострелкам оказало подразделение беспилотников с комплексом "Орлан-10", предназначенным для разведки местности, координирования целей для артиллерии и уничтожения диверсионных групп противника, добавили в пресс-службе. На горном полигоне военнослужащие также выполнили стрельбы из бронетранспортеров БТР-82А и различного стрелкового вооружения.