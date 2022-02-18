Подразделения ПВО защитили аэродром на учениях "Союзная решимость"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны Восточного военного округа отработали прикрытие аэродрома Лунинец в Белоруссии от воздушного нападения условного противника на совместных учениях "Союзная решимость - 2022". Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" установили контроль над воздушным пространством в районе аэродрома, отработали задачи по обнаружению, сопровождению и поражению малоразмерных низколетящих целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты условного противника", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны РФ, военные провели успешные электронные пуски ракет по всем условным воздушным целям.

Совместные учения "Союзная решимость - 2022" проходят с 10 по 20 февраля, отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Практические действия войск проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.