Эксперт: в учениях сил ядерного сдерживания могут участвовать "Калибры" и "Кинжалы"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Стратегические неядерные силы - это высокоточные системы большой дальности, к которым можно отнести крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Кинжал" воздушного базирования, пояснил ТАСС в пятницу бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин, комментируя учения сил стратегического ядерного сдерживания, которые пройдут в субботу под руководством президента РФ Владимира Путина.

"К стратегическим неядерным силам можно отнести высокоточные системы оружия большой дальности, способные решать стратегические задачи", - сказал он.

По его словам, в первую очередь это крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 с дальностью полета свыше 5 тыс. км, крылатые ракеты "Калибр", стоящие на вооружении кораблей и подводных лодок, гиперзвуковые ракеты "Кинжал" воздушного базирования.

В пятницу в Минобороны РФ сообщили о предстоящих 19 февраля плановых учениях сил стратегического сдерживания, в ходе которых будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Одной из целей учений станет проверка "надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил".

Традиционно в рамках учений сил ядерного сдерживания подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на полигоне Чижа на севере России, а также выполняется учебно-боевой пуск МБР из состава Ракетный войск стратегического назначения. Кроме того, пуски крылатых ракет осуществляют самолеты дальней авиации.