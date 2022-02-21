Российские корабли отработали поиск подлодок условного противника в Средиземном море

ТАСС, 21 февраля. Отряды боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов вместе с противолодочными самолетами морской авиации Ил-38 отработали поиск иностранных подлодок в Средиземном море. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"В рамках военно-морского учения под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова отрядами боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов совместно с противолодочными самолетами морской авиации Ил-38 отработаны мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок в назначенном районе восточной части Средиземного моря", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, основная задача данного этапа учений - отработка совместных с авиацией действий по поиску и непрерывному слежению за подводной лодкой условного противника, а также организация непрерывного обмена данными о маневрировании цели, отработка элементов боевого применения различных авиационных средств поражения.

В учениях задействованы ракетные крейсеры "Варяг" и "Маршал Устинов", фрегаты "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Вице-адмирал Кулаков" и другие корабли.

Военно-морские учения под руководством Евменова проходят в Средиземном море с 15 по 25 февраля. В них задействованы более 15 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов. В рамках учений планируется отработать действия сил Военно-морского флота по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также задачи по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.