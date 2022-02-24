ВС РФ вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Более 70 наземных объектов военной инфраструктуры Украины выведены из строя в результате ударов вооруженных сил России. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. В том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук-М1", - сказал Конашенков.

По его словам, также сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2.

Он подчеркнул, что удары Вооруженными силами Российской Федерации не наносятся как по украинским городам, так и по социальным объектам в воинских гарнизонах. "То есть домам офицерского состава, жилым домам и казармам, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей", - пояснил официальный представитель Минобороны.