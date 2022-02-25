Российские военные блокировали украинские Сумы и Конотоп

МОСКВА, 25 февраля. ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции блокировали украинские города Сумы и Конотоп, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах", - сказал Конашенков.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.