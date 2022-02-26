Комплексы "Ярс" прибыли в Подмосковье для подготовки к параду 9 мая

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Автономные пусковые установки мобильного ракетного комплекса "Ярс" прибыли из Тейково (Ивановская область) в Алабино для подготовки к Параду Победы 9 мая. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В рамках подготовки к военному параду на Красной площади механизированная колонна парадного расчета автономных пусковых установок мобильного ракетного комплекса "Ярс" совершила марш из пункта постоянной дислокации в городе Тейково Ивановской области в подмосковное Алабино", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, 400-километровый маршрут пролегал по транспортным магистралям Ивановской, Владимирской, Московской областей, в том числе по федеральной трассе М7 и Московской кольцевой автомобильной дороге. По пути следования механики-водители трех автономных пусковых установок совершали остановки для плановых и контрольных осмотров крупногабаритной техники.

С 2008 года личный состав и техника Тейковского ракетного соединения регулярно принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве.