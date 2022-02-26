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МО РФ: боевики доставили в сирийскую провинцию Идлиб емкости с отравляющим веществом

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что "из-за неосторожного обращения при транспортировке один из баллонов получил сильные повреждения"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) доставили в населенный пункт Кафер-Лусин сирийской провинции Идлиб емкости с отравляющим веществом, предположительно хлором. Об этом в субботу сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"По информации сирийских спецслужб, в населенный пункт Кафер-Лусин провинции Идлиб боевиками группировки "Джебхат ан-Нусра" были доставлены емкости с отравляющим веществом, предположительно хлором. Из-за неосторожного обращения при транспортировке один из баллонов получил сильные повреждения", - сказал Журавлев на брифинге.

По его словам, в результате утечки отравляющего вещества около 15 террористов получили химические ожоги кожи и дыхательных путей.

Журавлев отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в провинции Алеппо.

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