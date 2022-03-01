МО РФ предлагает предоставить статус ветерана участникам военной операции на Украине

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ предлагает предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках, предполагаемые расходы на эти цели в 2022 году составят свыше 5 млрд рублей. Проект федерального закона опубликован в базе нормативных документов.

"Раздел III приложения к Федеральному закону "О ветеранах" дополнить <…> позицией следующего содержания: "Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики: с 24 февраля 2022 года", - говорится в тесте документа.

Согласно пояснительной записке, проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. "Предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели в 2022 году составят 5,01 млрд рублей", - говорится в записке.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.