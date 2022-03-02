Минобороны: решены все транспортные проблемы граждан в связи с ограничениями на юге РФ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Транспортно-логистические проблемы граждан в связи с введенными ограничениями по использованию аэродромов гражданской авиацией на юге РФ в настоящее время решены. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

"Совместно с Минтрансом России, Росавиацией, авиационными компаниями, Росморречфлотом, Росжелдором, ОАО "РЖД" и Ростуризмом на данный момент решены все транспортно-логистические проблемы по перемещению граждан авиационным, железнодорожным, морским и автомобильным транспортом в связи с введенными ограничениями по использованию аэродромов гражданской авиацией в южном регионе страны", - сказал он.

По его словам, на текущий момент нет ни одного потенциального пассажира, который не знал бы порядка перемещения с учетом возникших особенностей.

Мизинцев уточнил, что стоимость неиспользованных билетов на авиационный транспорт в полном объеме компенсирована всем пассажирам. Назначены дополнительные поезда и дополнительные вагоны для перемещения граждан в избранные населенные пункты. Введены дополнительные автобусные маршруты.

В местах пребывания все пассажиры обеспечиваются зонами отдыха и горячим питанием. В гостиницах, санаториях и пансионатах Крыма организовано продление путевок на отдых. Развернутые оперативные группы во всех аэропортах, железнодорожных и автобусных вокзалах круглосуточно обеспечивают логистику перемещения граждан.