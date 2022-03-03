Минобороны РФ просит МИД развернуть работу по воздействию на киевский режим

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Министерство обороны РФ просит министерство иностранных дел развернуть работу на международных площадках по организации эффективного воздействия на киевский режим. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

"Прошу Министерство иностранных дел Российской Федерации экстренно развернуть активную целенаправленную работу на всех международных площадках по организации эффективного воздействия на киевский режим <...> по немедленному прекращению противоправных действий в отношении мирного населения, а также граждан иностранных государств. Обеспечить в кратчайшие сроки создание гуманитарных коридоров для вывода через них в безопасные районы всем граждан, которые изъявили <...> желание", - сказал он.

По словам Мизинцева, российской стороной при этом уже созданы все необходимые условия для безопасной эвакуации. "Мы готовы в любой момент на любом направлении создать соответствующие гуманитарные коридоры", - добавил он.