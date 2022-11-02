В ДНР заявили, что союзные силы почти по всей линии соприкосновения продвигаются вперед

По словам врио губернатора республики Дениса Пушилина, резервы противника не всегда подготовленные

ДОНЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. Союзные силы практически по всей линии соприкосновения в ДНР продвигаются вперед. Об этом сообщил врио губернатора ДНР Денис Пушилин. Видео его выступления размещено в среду в его Telegram-канале.

"В целом по всей линии соприкосновения практически везде наши ребята продвигаются вперед, несмотря на то что противник подбрасывает свежие резервы. Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать", - сказал он.

Пушилин добавил, что есть успехи на марьинском направлении. "На марьинском направлении также есть определенные успехи, есть занятые позиции в самой Марьинке", - отметил он. Пушилин пояснил, что освобождение населенного пункта Марьинка позволит отодвинуть противника на нужное расстояние, чтобы не обстреливался, в том числе, Донецк. Также врио губернатора ДНР добавил, что "есть продвижения со смежными подразделениями в направлении Курдюмовки".

По информации Пушилина, на угледарском направлении продолжаются бои за Павловку. Идут бои на авдеевском и артемовском направлениях. "На артемовском направлении освобождается непосредственно Артемовск", - заключил врио губернатора ДНР.