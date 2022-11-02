2 ноября, 09:14,
обновлено 2 ноября, 09:21

Шойгу: Запад поощряет эскалацию конфликта на Украине и не замечает терактов Киева

Речь идет в том числе об обстрелах тяжелым вооружением мирных жителей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Киев использует запрещенные методы противоборства, однако страны Запада не замечают их. Об этом заявил в среду министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании совместной российско-белорусской коллегии.

"Киевский режим прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты, заказные убийства, обстрелы тяжелым вооружением мирных жителей, использование их в качестве живого щита", - заявил Шойгу, подчеркнув, что страны Запада стараются этого не замечать.

По словам министра обороны России, страны Запада поощряют эскалацию конфликта на Украине. "Постоянно идет накачивание украинских вооруженных сил современным вооружением и боеприпасами. НАТО обеспечивает их развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наемников, ведет против нас информационную и санкционную войну", - добавил он. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация