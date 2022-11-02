Шойгу: Запад поощряет эскалацию конфликта на Украине и не замечает терактов Киева

Речь идет в том числе об обстрелах тяжелым вооружением мирных жителей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Киев использует запрещенные методы противоборства, однако страны Запада не замечают их. Об этом заявил в среду министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании совместной российско-белорусской коллегии.

"Киевский режим прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты, заказные убийства, обстрелы тяжелым вооружением мирных жителей, использование их в качестве живого щита", - заявил Шойгу, подчеркнув, что страны Запада стараются этого не замечать.

По словам министра обороны России, страны Запада поощряют эскалацию конфликта на Украине. "Постоянно идет накачивание украинских вооруженных сил современным вооружением и боеприпасами. НАТО обеспечивает их развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наемников, ведет против нас информационную и санкционную войну", - добавил он.