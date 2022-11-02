Шойгу: НАТО хочет создать полномасштабную систему обороны на восточном фланге у границ РФ

По мнению министра обороны РФ, альянс намерен перейти от "сдерживания России путем передового присутствия"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. НАТО намерена перейти к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге вблизи границ России. Об этом в среду заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии с военным ведомством Белоруссии.

"В конце июня на Мадридском саммите НАТО была принята новая стратегическая концепция блока, где Российская Федерация названа главным источником угроз безопасности. В связи с этим альянс намерен перейти от "сдерживания России путем передового присутствия" к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге, вблизи наших границ", - сказал Шойгу.