2 ноября, 09:16,
обновлено 2 ноября, 09:22

Шойгу: НАТО хочет создать полномасштабную систему обороны на восточном фланге у границ РФ

По мнению министра обороны РФ, альянс намерен перейти от "сдерживания России путем передового присутствия"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. НАТО намерена перейти к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге вблизи границ России. Об этом в среду заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии с военным ведомством Белоруссии.

"В конце июня на Мадридском саммите НАТО была принята новая стратегическая концепция блока, где Российская Федерация названа главным источником угроз безопасности. В связи с этим альянс намерен перейти от "сдерживания России путем передового присутствия" к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге, вблизи наших границ", - сказал Шойгу. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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