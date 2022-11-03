Отечественный лайнер МС-21 получит систему мониторинга состояния крыла

Гендиректор компании НИЦ "ИРТ" Николай Львов сообщил о разработке технического задания по внедрению системы на МС-21

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Отечественный лайнер МС-21 получит систему мониторинга состояния конструкций. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор компании-разработчика системы НИЦ "ИРТ" Николай Львов.

По его словам, в режиме реального времени будет контролироваться состояние композитного крыла на МС-21. "У нас подписаны дорожная карта и план, сейчас разрабатывается техническое задание по внедрению системы на МС-21", - отметил глава компании.

Система мониторинга представляет собой набор миниатюрных датчиков различной физической природы (датчики акустической эмиссии, деформации, температуры, коррозии и др.), которые установлены в конструкции авиатехники и ведут комплексное измерение различных параметров их состояния. Полученная информация обрабатывается с помощью специально созданного программного комплекса и в доступной форме выводится на ноутбук авиационного техника. Система фиксирует начало появления дефектов в конструкции, их развитие, появление трещин и информирует о возможном нарушении целостности конструкций.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом.

Ожидалось, что на первом этапе самолет будет поставляться заказчикам с двигателями PW1400, позже у них появится выбор между PW и российским ПД-14. Самолет МС-21 с двигателем ПД-14 сейчас проходит испытания.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.