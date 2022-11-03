В Мурманской области росгвардейцам вручили награды за проявленное мужество в СВО

Согласно указам президента России Владимира Путина, вручены 24 государственные награды

МУРМАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и врио начальника управления Росгвардии по Мурманской области полковник полиции Юрий Трубников вручили государственные награды росгвардейцам за участие в специальной военной операции и проявленные мужество, отвагу и самоотверженность. Всего вручены 24 награды, сообщило в четверг министерство информационной политики региона.

"Для меня большая честь быть здесь, и большая честь вручать вам эти заслуженные награды. Это высшая оценка вашей работы государством. Во все сложные времена для страны русский воин защищает Отечество. В вашем профессионализме, отваге, воле нет сомнений. Я хочу пожелать вам удачи, успеха в выполнении задач, которые стоят перед страной. Мы вас уважаем, ценим и всегда ждем домой", - привела пресс-служб слова главы региона.

Согласно указам президента России Владимира Путина, вручены 24 государственные награды: три ордена Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, четыре медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 14 медалей "За отвагу", медаль Суворова и медаль Жукова.

"Это оценка вашей работы, которую дала Родина. Спасибо за все, что делаете для страны. Вы выполнили долг до конца. Уверен, так будет и впредь", - привела пресс-служба слова Трубникова.

После церемонии состоялась встреча с личным составом подразделений, губернатор расспросил бойцов об условиях службы.