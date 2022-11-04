4 ноября, 10:45,
обновлено 4 ноября, 10:57

В Минобороны заявили, что ВС РФ нанесли удар по штабу иностранных наемников в Николаеве

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили пять пунктов управления, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ ракетным ударом поразили штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников", - сказал он.

Конашенков также отметил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили пять пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах Красногоровки, Невельского, Победы Донецкой Народной Республики, Новогригорьевки, Мирного Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 179 районах. 

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