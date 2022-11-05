В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли на купянском направлении более 140 человек

Противник предпринял попытку силами до батальонной тактической группы атаковать российские позиции в направлении Куземовки, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате безуспешных попыток атаковать российские позиции на купянском направлении за сутки потеряли более 140 человек. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник предпринял попытку силами до батальонной тактической группы атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделениям ВСУ нанесено поражение", - сказал он.

Конашенков добавил, что уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения.