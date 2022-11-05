5 ноября, 10:52,
обновлено 5 ноября, 11:04
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении более 80 военных ВСУ на николаево-криворожском направлении

© Минобороны России

Все атаки противника были отражены, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении атаковали позиции российских войск в Херсонской области, все атаки отражены, уничтожено более 80 украинских военнослужащих. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На николаево-криворожском направлении противник силами двух мотопехотных рот, усиленных танками, атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области. Все атаки отражены. Артиллерией, штурмовой и армейской авиацией подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

По его словам, уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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