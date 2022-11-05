В Минобороны РФ сообщили о поражении более 270 целей ВСУ

Как заявили в ведомстве, в частности, в районе Белогорки уничтожена самоходная установка ЗРК "Бук-М1", а в районе Новониколаевки - радиолокационная станция ЗРК С-300

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили более 270 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления, в том числе 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Высокополье, Новая Каменка, Червоное Херсонской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах. В районе населенного пункта Белогорка уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". В районе населенного пункта Новониколаевка Херсонской области уничтожена украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Великоалександровка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказал он.

По его данным, в районе населенного пункта Новониколаевка Херсонской области уничтожена украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Великоалександровка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины", - добавил Конашенков.

По его словам, в районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ. В районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области поражена база хранения вооружения и военной техники ВСУ. Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Славянск, Дружковка, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Новая Каменка и Петропавловка Херсонской области.