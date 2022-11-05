В Минобороны РФ сообщили о срыве атаки ротных групп ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, уничтожено более 60 украинских военнослужащих

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российские войска в ходе спецоперации в течение суток уничтожили более 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сорвав атаки трех ротных тактических групп противника на краснолиманском направлении. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная Луганской Народной Республики. Активными действиями российских войск и огнем артиллерии противнику нанесено поражение", - сказал он.

По данным Конашенкова, в результате уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.