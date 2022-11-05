Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Также уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, а также перехватили 27 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Такие данные привел в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. <…> Кроме того, перехвачено 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Ленинское, Моспино Донецкой Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области", - заявил генерал-лейтенант.

Он уточнил, что за сутки в воздухе также уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2 435 беспилотных летательных аппаратов, 386 зенитных ракетных комплексов, 6 335 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 554 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7 048 единиц специальной военной автомобильной техники.