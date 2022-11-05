В МО РФ сообщили об уничтожении свыше 120 военнослужащих ВСУ на южнодонецком направлении

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российские военные нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, уничтожили свыше 120 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На южнодонецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.