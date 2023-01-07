7 января, 11:26,
обновлено 7 января, 11:46
Военная операция на Украине

Минобороны России сообщило об уничтожении за сутки четырех украинских БЛА

© Минобороны России

Также средства ПВО РФ перехватили пять снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Средствами ПВО РФ за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БЛА), перехвачены пять снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ильченково Запорожской области и Геническ Херсонской области. Кроме того, перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM производства США в районах населенных пунктов Макеевка, Гусельское Донецкой Народной Республики и Очереватое Запорожской области", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

По данным МО РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2 843 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7 441 танк и другие боевые бронированные машины, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 957 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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