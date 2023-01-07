МО РФ сообщило о пресечении контратаки бригады территориальной обороны ВСУ в ДНР

Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российские войска пресекли контратаку подразделений 108-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новомайорское на южнодонецком направлении. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики пресечена контратака подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Ответным огнем уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа", - сказал Конашенков.