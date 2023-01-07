7 января, 11:29,
обновлено 7 января, 11:40
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о пресечении контратаки бригады территориальной обороны ВСУ в ДНР

© Минобороны России

Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российские войска пресекли контратаку подразделений 108-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новомайорское на южнодонецком направлении. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На южнодонецком направлении в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики пресечена контратака подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Ответным огнем уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа", - сказал Конашенков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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