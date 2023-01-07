МО РФ: подавлены позиции, откуда ВСУ вели огонь на херсонском и криворожском направлениях

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в Запорожской области ВСУ открывали артиллерийский огонь 31 раз, на херсонском и криворожском направлениях противник произвел 17 артиллерийских обстрелов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российские войска ответным огнем подавили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых, несмотря на соблюдение российской стороной режима прекращения огня, противник продолжал артиллерийские обстрелы в Запорожской области, на херсонском и криворожском направлениях. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В Запорожской области ВСУ открывали артиллерийский огонь 31 раз. На херсонском и криворожском направлениях противник произвел 17 артиллерийских обстрелов. Ответным огнем российских войск все позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены", - сообщил он.