7 января, 11:31,
обновлено 7 января, 11:50
Военная операция на Украине

МО РФ: подавлены позиции, откуда ВСУ вели огонь на херсонском и криворожском направлениях

© Минобороны России

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в Запорожской области ВСУ открывали артиллерийский огонь 31 раз, на херсонском и криворожском направлениях противник произвел 17 артиллерийских обстрелов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российские войска ответным огнем подавили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых, несмотря на соблюдение российской стороной режима прекращения огня, противник продолжал артиллерийские обстрелы в Запорожской области, на херсонском и криворожском направлениях. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В Запорожской области ВСУ открывали артиллерийский огонь 31 раз. На херсонском и криворожском направлениях противник произвел 17 артиллерийских обстрелов. Ответным огнем российских войск все позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены", - сообщил он.

  

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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